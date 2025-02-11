Петряков Матвей Александров 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Петряков Матвей Александров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Петряков Александр Петров1811 г.р.
Мать
Петрякова Пелагея Николаева1808 г.р.
Супруги
Петрякова Васса ВасильеваДо 1854 г.р.
Дети
(Петрякова) Марья Матвеева1872 г.р.
(Петрякова) Дарья Матвеева04.03.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Петряков Александр Петров

Мать: Петрякова Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрякова Васса Васильева

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

26

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Петрякова) Марья Матвеева

Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.03.1877

Дочь: (Петрякова) Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1878

Дочь: (Петрякова) Агафья Матвеева

Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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