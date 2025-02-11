Петряков Матвей Александров
мужской, родился 1848, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПетряков Александр Петров1811 г.р.
МатьПетрякова Пелагея Николаева1808 г.р.
Супруги
Петрякова Васса ВасильеваДо 1854 г.р.
Дети
(Петрякова) Марья Матвеева1872 г.р.
(Петрякова) Дарья Матвеева04.03.1877 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Петрякова) Марья Матвеева
Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева
Рождение ребёнка
04.03.1877
Дочь: (Петрякова) Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева
Рождение ребёнка
07.04.1878
Дочь: (Петрякова) Агафья Матвеева
Мать ребёнка: Петрякова Васса Васильева
Смерть
Неизвестно