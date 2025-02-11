Петрякова Васса Васильева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Петряков Матвей Александров1848 г.р.
Дети
(Петрякова) Марья Матвеева1872 г.р.
(Петрякова) Дарья Матвеева04.03.1877 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Петрякова) Марья Матвеева
Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров
Рождение ребёнка
04.03.1877
Дочь: (Петрякова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров
Рождение ребёнка
07.04.1878
Дочь: (Петрякова) Агафья Матвеева
Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров
Смерть
Неизвестно