Петрякова Васса Васильева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрякова Васса Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Петряков Матвей Александров1848 г.р.
Дети
(Петрякова) Марья Матвеева1872 г.р.
(Петрякова) Дарья Матвеева04.03.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряков Матвей Александров

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Петрякова) Марья Матвеева

Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.03.1877

Дочь: (Петрякова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1878

Дочь: (Петрякова) Агафья Матвеева

Отец ребёнка: Петряков Матвей Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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