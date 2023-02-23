Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Петряшкин Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр Кузьмин
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пётр Кузьмин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Кузьмин
Место жительства
1858
26
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Кузьмин
Смерть
Неизвестно