Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Петряшкин Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Кузьмин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петряшкин Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Кузьмин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Кузьмин

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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