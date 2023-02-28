Пётр Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Петряшкин Александр Петров
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Место жительства
1858
26
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Смерть
Неизвестно