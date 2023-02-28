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Пётр Кузьмин

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Петряшкин Александр Петров

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петряшкин Иван Петров

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
26
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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