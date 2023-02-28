Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1787
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Константинов (костюченков) Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Костюченко Степан Петрович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787