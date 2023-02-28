Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Константинов (костюченков) Григорий

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Костюченко Иван Петрович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Костюченко Степан Петрович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Смерть
1787
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