Костюченко Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Костюченко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Костюченко Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюченко Анна Ивановна
Смерть
1799