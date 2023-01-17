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Костюченко Иван Петрович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Мать: Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Костюченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Костюченко Петр Иванович

Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Костюченко Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Костюченко Анна Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Анна Ивановна

Смерть
1799
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