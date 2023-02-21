Константинов (Костюченков) Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Костюченков) Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Костюченков-Чернухин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родченкова Х Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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