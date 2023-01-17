Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Логгин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Костюченко Степан Петрович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788