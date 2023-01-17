Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Татьяна Логгиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Логгин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Костюченко Иван Петрович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Костюченко Степан Петрович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Петр Григорьевич

Смерть
1788
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