Марфа Васильева
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1798
Муж: Сильвестр Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.04.1802
Сын: Иван Сильвестров
Отец ребёнка: Сильвестр Карпов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимофей Сильвестров
Отец ребёнка: Сильвестр Карпов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
17.07.1809
Дочь: Мария (Марина) Сильвестрова
Отец ребёнка: Сильвестр Карпов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно