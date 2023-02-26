Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Васильева

Марфа Васильева

avatar

Место рождения

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1798

Муж: Сильвестр Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.04.1802

Сын: Иван Сильвестров

Отец ребёнка: Сильвестр Карпов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тимофей Сильвестров

Отец ребёнка: Сильвестр Карпов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
17.07.1809

Дочь: Мария (Марина) Сильвестрова

Отец ребёнка: Сильвестр Карпов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close