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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: ?
д.Милеенки
Рождение ребёнка
1772
Сын: Матвей Васильев
Отец ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.