Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Васильева

Ульяна Васильева

avatar

Место рождения

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: ?

Мать: ?

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1797

Муж: Прохор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1799

Дочь: Ефросиния Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Михайлов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1809

Дочь: Ксения Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Михайлов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close