Ульяна Васильева
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1797
Муж: Прохор Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1799
Дочь: Ефросиния Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Михайлов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: Ксения Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Михайлов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Михайлов
Смерть
Неизвестно