Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Васильев

Матвей Васильев

avatar

Место рождения

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

31.03.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: ?

Мать: ?

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1793

Жена: Устиния Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1794

Дочь: Евгения Матвеева

Мать ребёнка: Устиния Леонова

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Устиния Леонова

Рождение ребёнка
01.10.1798

Сын: Роман Матвеев

Мать ребёнка: Устиния Леонова

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1807
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close