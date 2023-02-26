Матвей Васильев
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1772
Дата смерти31.03.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1793
Жена: Устиния Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1794
Дочь: Евгения Матвеева
Мать ребёнка: Устиния Леонова
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андрей Матвеев
Мать ребёнка: Устиния Леонова
Рождение ребёнка
01.10.1798
Сын: Роман Матвеев
Мать ребёнка: Устиния Леонова
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1807
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.