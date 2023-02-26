Сильвестр Карпов
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Карп Ильин
Мать: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1798
Жена: Марфа Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.04.1802
Сын: Иван Сильвестров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Милеенки
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимофей Сильвестров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Милеенки
Рождение ребёнка
17.07.1809
Дочь: Мария (Марина) Сильвестрова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно