Карп Ильин
Место рожденияд.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Сильвестр Карпов
Мать ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1798
Дочь: Анна Карпова
Мать ребёнка: ?
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно