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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

20.10.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Сильвестр Карпов

Отец ребёнка: Карп Ильин

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1798

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Карп Ильин

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1809
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
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