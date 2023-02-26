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Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти20.10.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Сильвестр Карпов
Отец ребёнка: Карп Ильин
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1798
Дочь: Анна Карпова
Отец ребёнка: Карп Ильин
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1809
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.