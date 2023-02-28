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Василий Филиппов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

28.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1876

Отец: Филипп Антонов

Мать: Дария (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

Бракосочетание
1909

Жена: Мария (Марфа) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1909
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1915

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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