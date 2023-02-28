Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения28.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1876
Отец: Филипп Антонов
Мать: Дария (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
Бракосочетание
1909
Жена: Мария (Марфа) Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1909
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1915
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно