Мария (Марфа) Иванова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Филиппов
Бракосочетание
1909
Муж: Василий Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Филиппов
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Филиппов
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1915
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Филиппов
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно