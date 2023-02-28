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Мария (Марфа) Иванова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Филиппов

Бракосочетание
1909

Муж: Василий Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Филиппов

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Филиппов

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1915

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Филиппов

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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