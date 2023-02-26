Филипп Антонов
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1853
Отец: Антон Афанасиев
Мать: Анна Павлова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1875
Жена: Дария (Мария) Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1876
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
09.08.1879
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
10.12.1880
Сын: Даниил Филиппов
Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
27.02.1882
Дочь: Бояшова Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно