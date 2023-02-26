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Филипп Антонов

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Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1853

Отец: Антон Афанасиев

Мать: Анна Павлова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1875

Жена: Дария (Мария) Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1876

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1879

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Даниил Филиппов

Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1882

Дочь: Бояшова Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Дария (Мария) Яковлева

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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