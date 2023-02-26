Анна Павлова
Место рожденияд.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Павел Ермолаев
Мать: Евдокия Фадеева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848
Муж: Антон Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1853
Сын: Филипп Антонов
Отец ребёнка: Антон Афанасиев
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1856
Дочь: Матрона (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно