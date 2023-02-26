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Анна Павлова

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Место рождения

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Павел Ермолаев

Мать: Евдокия Фадеева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848

Муж: Антон Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1853

Сын: Филипп Антонов

Отец ребёнка: Антон Афанасиев

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1856

Дочь: Матрона (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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