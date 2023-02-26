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Павел Ермолаев

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Место рождения

сельцо Мокрая Лощина

Дата рождения

1797

Дата смерти

01.06.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1831

Сын: Матвей Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

сельцо Мокрая Лощина
Работа или профессия
1831
сельцо Мокрая Лощина
дворовой человек
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Агафия Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
01.08.1836

Сын: Стефан Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
02.02.1839

Сын: Георгий Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

сельцо Новосёлки
Работа или профессия
1842
сельцо Новосёлки
дворовой
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Егор Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Фадеева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фадеева

Смерть
01.06.1858
д.Мокрая Лужа
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