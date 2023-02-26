Павел Ермолаев
Место рождениясельцо Мокрая Лощина
Дата рождения1797
Дата смерти01.06.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1831
Сын: Матвей Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
сельцо Мокрая Лощина
Работа или профессия
1831
сельцо Мокрая Лощина
дворовой человек
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Агафия Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
01.08.1836
Сын: Стефан Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
сельцо Мокрая Лощина
Рождение ребёнка
02.02.1839
Сын: Георгий Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
сельцо Новосёлки
Работа или профессия
1842
сельцо Новосёлки
дворовой
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Егор Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Фадеева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фадеева
Смерть
01.06.1858
д.Мокрая Лужа