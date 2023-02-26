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Георгий Павлов

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Место рождения

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1839

Отец: Павел Ермолаев

Мать: Евдокия Фадеева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.08.1857

Жена: Дария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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