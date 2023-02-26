Георгий Павлов
Место рожденияд.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1839
Отец: Павел Ермолаев
Мать: Евдокия Фадеева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.08.1857
Жена: Дария Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно