Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Герасимов Матвей Тимофеевич

Мать: не указана

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Герасимова Алимпияда Андреевна

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Герасимов Феофил Андреевич

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Герасимов Павел Андреевич (Андреев)

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Герасимов Симеон Андреев

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Никанор Андреев

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Феоктист Андреевич (Андреев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)

Мать ребёнка: Герасимова Макрида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Макрида

Смерть
Неизвестно
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