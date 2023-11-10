Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Герасимов Матвей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Герасимова Алимпияда Андреевна
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Герасимов Феофил Андреевич
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Герасимов Павел Андреевич (Андреев)
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Никанор Андреев
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Феоктист Андреевич (Андреев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)
Мать ребёнка: Герасимова Макрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Макрида
Смерть
Неизвестно