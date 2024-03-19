Герасимов Семен (Симеон) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Семен (Симеон) Андреев

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Мать: Герасимова Макрида

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
14.12.1888 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Герасимова Стефана Павловича
Бракосочетание
30.10.1900 ст.

Жена: Герасимова Наталья Васильева

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.

Сын: Герасимов Василий Симеонов

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.

Сын: Герасимов Петр Семенович (Симеонов)

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Сын: Герасимов Алексей Симеонович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Дочь: Герасимова Анна Симеонова

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.

Сын: Герасимов Яков Семенов

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1920

Дочь: Герасимова Мария Семенова

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
Неизвестно
запасной солдат
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