Герасимов Семен (Симеон) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Восприемник
14.12.1888 ст.
Восприемник у Герасимова Стефана Павловича
Бракосочетание
30.10.1900 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.
Сын: Герасимов Василий Симеонов
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.
Сын: Герасимов Петр Семенович (Симеонов)
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.
Сын: Герасимов Алексей Симеонович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Дочь: Герасимова Анна Симеонова
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
22.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
26.03.1920
Дочь: Герасимова Мария Семенова
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Васильева
Военная служба
Неизвестно
запасной солдат