Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Бракосочетание
24.02.1888 ст.
Поручителями со стороны жениха были его брат Феоктист Андреев Герасимов и дядя его Никифор Тимофеевич Герасимов.
Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.
Сын: Герасимов Филипп Иезекилев
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Восприемник Герасимов Феоктист Андреев
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Герасимов Василий Езентев (Иезекилевич)
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Герасимов Алексей Иезекилев
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Сын: Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич)
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Дочь: Герасимова Алевтина Иезекилевна
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.
Дочь: Герасимова Анна Иезекилевна
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Рождение ребёнка
24.10.1900
Сын: Герасимов Димитрий Иезекилевич
Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас рядовой
Смерть
Неизвестно