Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)

Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Мать: Герасимова Макрида

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
24.02.1888 ст.

Жена: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Поручителями со стороны жениха были его брат Феоктист Андреев Герасимов и дядя его Никифор Тимофеевич Герасимов.
Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.

Сын: Герасимов Филипп Иезекилев

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник Герасимов Феоктист Андреев
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Герасимов Василий Езентев (Иезекилевич)

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.

Сын: Герасимов Алексей Иезекилев

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Герасимов Александр Езекеевич (Иезекилевич)

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Дочь: Герасимова Алевтина Иезекилевна

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.

Дочь: Герасимова Анна Иезекилевна

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Рождение ребёнка
24.10.1900

Сын: Герасимов Димитрий Иезекилевич

Мать ребёнка: Герасимова Евфилия Михаилова

Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас рядовой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close