Герасимова Макрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Макрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Герасимова Алимпияда Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Герасимов Феофил Андреевич

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Герасимов Павел Андреевич (Андреев)

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Герасимов Симеон Андреев

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Герасимов Никанор Андреев

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)

Смерть
Неизвестно
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