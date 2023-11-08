Герасимова Макрида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Герасимова Алимпияда Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Герасимов Феофил Андреевич
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Герасимов Иезекиль Андреевич (Андреев)
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Герасимов Павел Андреевич (Андреев)
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Герасимов Никанор Андреев
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич (Матвеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно