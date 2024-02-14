Заманова Гильмимаган
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заманова) Мизифа Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заманова) Закия Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Заманов Абдулла Галямович
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
Рождение ребёнка
13.04.1924
Сын: Заманов Абдулхак Галямович
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно