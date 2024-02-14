Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1911

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Заманов Котлогалям Заманович

Мать: Заманова Гильмимаган

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шамсутдинов Рузин Нургалеевич

Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шамсутдинов Чулпан Нургалеевич

Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шамсутдинов Ирек Нургалеевич

Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Смерть
1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.