Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1911
Дата смерти1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Заманов Котлогалям Заманович
Мать: Заманова Гильмимаган
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шамсутдинов Рузин Нургалеевич
Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шамсутдинов Чулпан Нургалеевич
Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шамсутдинов Ирек Нургалеевич
Отец ребёнка: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)
Смерть
1986