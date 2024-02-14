(Заманова) Мизифа Галямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заманова) Мизифа Галямовна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заманов Котлогалям Заманович

Мать: Заманова Гильмимаган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгарин Марат

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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