(Заманова) Мизифа Галямовна
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заманов Котлогалям Заманович
Мать: Заманова Гильмимаган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгарин Марат
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно