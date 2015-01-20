Заманов Абдулхак Галямович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения13.04.1924
Дата смерти20.01.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924
Отец: Заманов Котлогалям Заманович
Мать: Заманова Гильмимаган
Военная награда
Неизвестно
Заманов Абдулхак Галямович Сержант __.__.1924 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ибраевский с/с, с. Ибраево. Сводная картотека Перечень наград 21.07.1944 Медаль «За отвагу» 09.05.1945 Медаль «За побе... Показать все
Бракосочетание
19.07.1947
Рождение ребёнка
19.05.1949
Рождение ребёнка
28.09.1951
Рождение ребёнка
22.11.1957
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна
Мать ребёнка: Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна
Рождение ребёнка
23.02.1970
Смерть
20.01.2015
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно