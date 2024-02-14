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Заманов Котлогалям Заманович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заманов Заман

Мать: Заманова (Сидрикова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заманова) Мизифа Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заманова) Закия Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

Рождение ребёнка
1920

Сын: Заманов Абдулла Галямович

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Заманов Абдулхак Галямович

Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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