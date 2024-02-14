Заманов Котлогалям Заманович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заманов Заман
Мать: Заманова (Сидрикова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заманова) Мизифа Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заманова) Закия Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
Рождение ребёнка
1920
Сын: Заманов Абдулла Галямович
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
Рождение ребёнка
13.04.1924
Сын: Заманов Абдулхак Галямович
Мать ребёнка: Заманова Гильмимаган
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно