Андроникова (Курис) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1924
Дата смерти28.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1924
Бракосочетание
27.06.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Андроников Мануил Константинович
Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Сангладе Анна Константиновна
Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Андроников Марк Константинович
Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич
Смерть
28.09.1983