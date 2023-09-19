Андроникова (Курис) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1924

Дата смерти

28.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1924

Отец: Курис Александр Александрович

Мать: Курис Мария Георгиевна

Бракосочетание
27.06.1946

Муж: Андроников Константин Иессеевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Андроников Мануил Константинович

Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Сангладе Анна Константиновна

Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Андроников Марк Константинович

Отец ребёнка: Андроников Константин Иессеевич

Смерть
28.09.1983
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