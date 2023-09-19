Андроников Мануил Константинович
мужской, родился 1947, Париж
умер 1995
ОтецАндроников Константин Иессеевич1916 г.р.
МатьАндроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Супруги
Арминьон Тереза Мария Мадлен1948 г.р.
Байдебази Бетси Елена1947 г.р.
Дети
Андроников Алексис (Алекс)После 1979 г.р.
Андроникова ВенераНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андроникова Венера
Мать ребёнка: Арминьон Тереза Мария Мадлен
Бракосочетание
С 1971 по 1977
Бракосочетание
1979
Жена: Байдебази Бетси Елена
Рождение ребёнка
После 1979
Сын: Андроников Алексис (Алекс)
Мать ребёнка: Байдебази Бетси Елена
Смерть
1995