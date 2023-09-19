Андроников Мануил Константинович 1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Андроников Мануил Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1947, Париж

умер 1995

Отец
Андроников Константин Иессеевич1916 г.р.
Мать
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Супруги
Арминьон Тереза Мария Мадлен1948 г.р.
Байдебази Бетси Елена1947 г.р.
Дети
Андроников Алексис (Алекс)После 1979 г.р.
Андроникова ВенераНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Андроников Константин Иессеевич

Мать: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андроникова Венера

Мать ребёнка: Арминьон Тереза Мария Мадлен

Бракосочетание
С 1971 по 1977

Жена: Арминьон Тереза Мария Мадлен

Бракосочетание
1979

Жена: Байдебази Бетси Елена

Рождение ребёнка
После 1979

Сын: Андроников Алексис (Алекс)

Мать ребёнка: Байдебази Бетси Елена

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.