Андроников Константин Иессеевич
мужской, родился 1916
умер 1997
Супруги
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Дети
Андроников Мануил Константинович1947 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Андроников Мануил Константинович
Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Андроников Марк Константинович
Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна
Смерть
1997