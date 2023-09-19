Андроников Константин Иессеевич 1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Андроников Константин Иессеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1916

умер 1997

Супруги
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Дети
Андроников Мануил Константинович1947 г.р.
Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.1946

Жена: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Андроников Мануил Константинович

Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Андроников Марк Константинович

Мать ребёнка: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Смерть
1997

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