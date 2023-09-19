Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна 1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1949

Отец
Андроников Константин Иессеевич1916 г.р.
Мать
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Супруги
Сангладе Гастон Пьер Жозеф1948 г.р.
Дети
Сангладе ДэмиенНеизвестно г.р.
Сангладе ЭлизабетНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Андроников Константин Иессеевич

Мать: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангладе Элизабет

Отец ребёнка: Сангладе Гастон Пьер Жозеф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангладе Дэмиен

Отец ребёнка: Сангладе Гастон Пьер Жозеф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сангладе Гастон Пьер Жозеф

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