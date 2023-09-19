Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна
женский, родилась 1949
ОтецАндроников Константин Иессеевич1916 г.р.
МатьАндроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Супруги
Сангладе Гастон Пьер Жозеф1948 г.р.
Дети
Сангладе ДэмиенНеизвестно г.р.
Сангладе ЭлизабетНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангладе Элизабет
Отец ребёнка: Сангладе Гастон Пьер Жозеф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангладе Дэмиен
Отец ребёнка: Сангладе Гастон Пьер Жозеф
Бракосочетание
Неизвестно