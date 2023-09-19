Сангладе Гастон Пьер Жозеф 1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Сангладе Гастон Пьер Жозеф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1948

Супруги
Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна1949 г.р.
Дети
Сангладе ДэмиенНеизвестно г.р.
Сангладе ЭлизабетНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангладе Элизабет

Мать ребёнка: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангладе Дэмиен

Мать ребёнка: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.