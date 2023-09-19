Сангладе Гастон Пьер Жозеф
мужской, родился 1948
Супруги
Дети
Сангладе ДэмиенНеизвестно г.р.
Сангладе ЭлизабетНеизвестно г.р.
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангладе Элизабет
Мать ребёнка: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангладе Дэмиен
Мать ребёнка: Сангладе (Андроникова) Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно