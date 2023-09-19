Курис (Мейендорф) Мария Георгиевна 08.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Курис (Мейендорф) Мария Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.04.1904, Томашовка, Черкаська область

умерла 1978

Отец
Мейендорф Георгий (Юрий) Фёдорович23.06.1873 г.р.
Мать
Мейендорф (Долгорукова) Наталья Николаевна15.03.1882 г.р.
Супруги
Курис Александр Александрович14.05.1899 г.р.
Дети
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904

Отец: Мейендорф Георгий (Юрий) Фёдорович

Мать: Мейендорф (Долгорукова) Наталья Николаевна

Томашовка, Черкаська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курис Александр Александрович

Рождение ребёнка
?.04.1924

Дочь: Андроникова (Курис) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Курис Александр Александрович

Смерть
1978

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