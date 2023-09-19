Курис (Мейендорф) Мария Георгиевна
женский, родилась 08.04.1904, Томашовка, Черкаська область
умерла 1978
ОтецМейендорф Георгий (Юрий) Фёдорович23.06.1873 г.р.
МатьМейендорф (Долгорукова) Наталья Николаевна15.03.1882 г.р.
Супруги
Курис Александр Александрович14.05.1899 г.р.
Дети
Андроникова (Курис) Наталья Александровна?.04.1924 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904
Томашовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1924
Дочь: Андроникова (Курис) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Курис Александр Александрович
Смерть
1978