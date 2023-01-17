село Томашовка, село Томашовка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Томашовка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Кузминская волость
1228. Томашовка, село бывшее владельческое, при речке Ятране, дворов 124, жителей 914, церковь православная и домовая ц. пр., школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Кузьминская волость
Томашевка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27788Томашівкаселоцентр сільської радир-н Уманськийсільрада Томашівська
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