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Рылин Максим Гаврилович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Рылин Гавриил Григорьевич

Мать: Рылина Степанида Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Усачева Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Рылин Иван Максимович

Мать ребёнка: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Толкачева Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Рылина Мария Максимовна

Мать ребёнка: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылина Евдокия Марковна

Смерть
Неизвестно
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