Рылина (Нестерова) Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Нестеров Марк Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Усачева Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Толкачева Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Рылина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно