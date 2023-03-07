Рылина (Нестерова) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина (Нестерова) Евдокия Марковна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Нестеров Марк Гаврилович

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Усачева Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Рылин Иван Максимович

Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Толкачева Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Рылина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Рылин Максим Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Максим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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