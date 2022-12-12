Толкачева (Рылина) Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Рылина) Марфа Максимовна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рылин Максим Гаврилович

Мать: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Толкачева Ксения Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Толкачев Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Толкачев Самуил Авдеевич

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Толкачева Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Веретенникова-Кондрашева Татьяна Авдеевна

Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Авдей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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