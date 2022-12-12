Толкачева (Рылина) Марфа Максимовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Рылин Максим Гаврилович
Мать: Рылина Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Толкачева Ксения Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Толкачева Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Веретенникова-Кондрашева Татьяна Авдеевна
Отец ребёнка: Толкачев Авдей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно