Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Татьяна Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1824
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Веретенников-Кондрашев Егор-старший Иванович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно