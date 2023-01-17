Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Татьяна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Татьяна Авдеевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Толкачев Авдей Ефимович

Мать: Толкачева Марфа Максимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Веретенников-Кондрашев Егор-старший Иванович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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