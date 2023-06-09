Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.
Сын: Кондрашев Семен Михайлович
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашева Неонила Михайловна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1903