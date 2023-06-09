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Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Мать: Веретенникова-Кондрашева Татьяна Авдеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.

Сын: Кондрашев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кондрашева Неонила Михайловна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Надежда Фоминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна

Смерть
1903