Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Надежда Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Надежда Фоминична

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Толкачев Фома Тихонович

Мать: Толкачева Анастасия Прокопьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.

Сын: Кондрашев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кондрашева Неонила Михайловна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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