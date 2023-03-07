Веретенникова-Кондрашева (Толкачева) Надежда Фоминична
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.
Сын: Кондрашев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашева Неонила Михайловна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно