Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1856

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович

Смерть
До 1856
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