Веретенникова-Кондрашева Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1856