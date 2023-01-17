Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кондрашев Прокофий Мартынович
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондрашев Сысой Мартынович
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Кондрашев Гавриил Мартынович
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно