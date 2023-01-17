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Веретенников-Кондрашев Мартын Иванович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Веретенников-Кондрашев Иван Никифорович

Мать: Веретенникова-Кондрашева Татьяна Авдеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кондрашев Прокофий Мартынович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондрашев Сысой Мартынович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Кондрашев Гавриил Мартынович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова-Кондрашева Агриппина Степановна

Смерть
Неизвестно
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