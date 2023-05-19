Толкачев Самуил Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачев Самуил Авдеевич

Толкачев Самуил Авдеевич

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Толкачев Авдей Ефимович

Мать: Толкачева Марфа Максимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евфимия Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марина Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Толкачев Филипп Самойлович

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фекла Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Толкачев Алексей Самойлович

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Самойловна

Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Ульяна Осиповна

Смерть
1855