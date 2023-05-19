Толкачев Самуил Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евфимия Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марина Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Толкачев Филипп Самойлович
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фекла Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Толкачев Алексей Самойлович
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Самойловна
Мать ребёнка: Толкачева Ульяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855