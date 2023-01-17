Толкачева Ульяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евфимия Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марина Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Толкачев Филипп Самойлович
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фекла Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Толкачев Алексей Самойлович
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Самойловна
Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно