Толкачева Ульяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Ульяна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евфимия Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марина Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Толкачев Филипп Самойлович

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фекла Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Толкачев Алексей Самойлович

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Самойловна

Отец ребёнка: Толкачев Самуил Авдеевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Самуил Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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