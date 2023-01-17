Толкачев Филипп Самойлович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Толкачева Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Толкачев Евгений Филиппович
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Толкачева Синклитикия Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно