Толкачев Филипп Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачев Филипп Самойлович

Толкачев Филипп Самойлович

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Толкачев Самуил Авдеевич

Мать: Толкачева Ульяна Осиповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Толкачева Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкачев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толкачев Евгений Филиппович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Толкачева Синклитикия Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close