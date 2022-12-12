Усачева (Рылина) Акилина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рылин Максим Гаврилович
Мать: Рылина Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Усачева Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно