Усачева (Рылина) Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Рылина) Акилина Максимовна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рылин Максим Гаврилович

Мать: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Усачев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Усачев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Усачева Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гавриил Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Гавриил Степанович

Смерть
Неизвестно
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