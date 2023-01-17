Рылин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Рылин Максим Гаврилович
Мать: Рылина Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Двойных Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Киричева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рылина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835