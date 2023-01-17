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Рылин Иван Максимович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Рылин Максим Гаврилович

Мать: Рылина Евдокия Марковна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Двойных Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Киричева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рылина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Рылина Агриппина Борисовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылина Агриппина Борисовна

Смерть
1835
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